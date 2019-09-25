«Скоро його можна буде провідати»: друг розповів про стан пораненого ножем спортсмена



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Вадим Боярин втратив багато крові Скрін-шот

Стан Вадима Боярина називають стабільним

Кілька хвилин тому новинами про стан срібного призера Дефлімпіади-2019 з тхеквондо Вадима Боярина поділився його друг, боєць ММА Роман Маслак.

Нагадаємо, що в ніч з 24-го на 25 вересня у Полтаві чисельних ножових поранень Вадимові в наслідок побутового конфлікту завдав інший дефлімпієць, майстер настільного тенісу Пилип Полтавець.

«Стан Вадима наразі стабільний. Через кілька хвилин його переведуть в палату вже і зможу його навідати», - написав Роман Маслак півгодини тому.