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    «Скоро його можна буде провідати»: друг розповів про стан пораненого ножем спортсмена

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    Вадим Боярин втратив багато крові - «Скоро його можна буде провідати»: друг розповів про стан пораненого ножем спортсмена
    Вадим Боярин втратив багато крові
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    Стан Вадима Боярина називають стабільним

    Кілька хвилин тому новинами про стан срібного призера Дефлімпіади-2019 з тхеквондо Вадима Боярина поділився його друг, боєць ММА Роман Маслак.

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    Нагадаємо, що в ніч з 24-го на 25 вересня у Полтаві чисельних ножових поранень Вадимові в наслідок побутового конфлікту завдав інший дефлімпієць, майстер настільного тенісу Пилип Полтавець.

    «Стан Вадима наразі стабільний. Через кілька хвилин його переведуть в палату вже і зможу його навідати», - написав Роман Маслак півгодини тому.

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    тхеквондо настільний теніс ММА Вадим Боярин Пилип Полтавець Дефлімпійські ігри Роман Маслак
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