Відомого українського спортсмена поранили ножем. За його життя борються лікарі (відео)
Нападником теж виявився спортсмен
Пізно ввечері 24 вересня важкі поранення отримав срібний призер Дефлімпіади-2017 Вадим Боярин. Спортсмен отримав численні ножові поранення в живіт та шию і стікаючи кров’ю, пройшов близько 500 метрів до «Маркетопта», де йому перев’язали рани та викликали швидку.
Поліція затримала нападника. Ним виявився також спортсмен-дефлімпієць, майстер настільного тенісу Пилип Полтавець. За повідомленням видання «Полтавщина. Спорт», Полтавець винаймає квартиру неподалік «Маркетопта» на вул. Дмитра Коряка. Саме в цій квартирі між спортсменами стався побутовий конфлікт, який закінчився різаниною.
У результаті обидва спортсмени, мають тілесні ушкодження і порізи. Обох учасників конфлікту госпіталізовано. Вадим Боярин мав серйозніші пошкодження, і оскільки через порушення слуху та мови не міг покликати на допомогу чи викликати швидку, то прийшов у людне місце, де йому допомогли.
О 7:15 ранку нападника затримали. А стан Боярина залишається важким.
«Неспокійний вечір і важка ніч. Вихованець полтавської школи тхеквондо Вадим Боярин був важко поранений, отримав ножові поранення, втратив дуже багато крові. Лікарі зробили все можливе... Зараз він в реанімації, ми чекаємо, що протягом найближчого часу Вадим прийде до тями.
Але крові він втратив багато… Під час операції та після йому переливають кров.
Дуже прошу небайдужих про допомогу!
Потрібна кров, яку можна здати у відділенні переливання крові І міської клінічної лікарні, вул. О. Гончара, 27а, з 8:00.
Потрібні кошти для лікування, які можна перерахувати на картку мамі Вадима, 4149 4978 6269 7945 (Боярин Галина Миколаївна).
Вадим, як і його родина, з вадами слуху, тому будь-яка допомога буде важлива.
Вірю, що є полтавці, які небайдужі до чужого горя!», - написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook дружина Вадимового тренера з тхеквондо Юрія Шавиро Анна.