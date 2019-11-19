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    «Таврія» вперше за 60 років не виїхала на матч

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    Вболівальники &laquo;Таврії&raquo;&nbsp; - «Таврія» вперше за 60 років не виїхала на матч
    Вболівальники «Таврії» 
    Фейсбук

    Перший чемпіон України з футболу потерпає через фінансову скруту

    Перший чемпіон незалежної України з футболу «Таврія» з Сімферополя вперше за 60-річну історію не змогла виїхати на матч.

    Кримська команда, яка на час анексії півострова російськими окупантами базується на Херсонщині, не змогла виїхати до Краматорська на перенесений поєдинок 18-го туру групи Б другої ліги проти «Авангарду» через брак коштів. Клуб повідомив про це на офіційному сайті.

    Уболівальники команди звернулися з заявою на сторінці в мережі Фейсбук, у якій покладають відповідальність за скрутне становище на керівництво клубу.

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    Фани звернулися до керівництва УАФ, ПФЛ, профільного міністерства та громадськості з закликом не допустити зникнення футбольного клубу.   

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Таврія» (Сімферополь) Друга ліга
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