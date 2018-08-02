Слідство у справі про договірні матчі: будуть дискваліфіковані десятки причетних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Запісоцький. Фото: ФФУ

Федерація футболу в межах своїх повноважень та компетенції сприяє роботі слідства в цьому напрямку

Національною поліцією відкрито кримінальне провадження за фактами організації в Україні договірних матчів.

Це перший прецедент за всю історію незалежності нашої країни, коли процес очищення футболу від корупції відбувається на практиці і так масштабно, інформує прес-служба Федерації футболу України.

«Федерація футболу в межах своїх повноважень та компетенції сприяє роботі слідства в цьому напрямку. Усі необхідні документи та відомості, запитувані правоохоронцями, оперативно передаються до Нацполіції. Я вам більше скажу, ми зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший, бо переконані, що український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу», — прокоментував хід розслідування генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

За даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів.

Серед імовірних причетних до «замовних» турнірів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня.

11-м із них уже вручені повідомлення про підозру.

«Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом», — зауважив Юрій Запісоцький.