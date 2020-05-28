Найкращі українські атлетки влаштують батл в онлайн-режимі
Наші відомі спортсменки скучили без змагальної практики
Федерація легкої атлетики України перейняла гарний міжнародний приклад. «Главком» розповідав, що на початку травня найкращі в світі стрибуни з жердиною Арман Дюплантіс зі Швеції, Рено Лавіллені з Франції та Сем Кендрікс зі США влаштували турнір у режимі онлайн. Його переможцем став чинний рекордсмен світу Дюплантіс.
Тепер цей приклад вирішити перейняти найсильніші українські представниці з бігу на 400 метрів – бронзові призерки Олімпіади-2012 Анна Рижикова та Аліна Логвиненко, дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова, чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк і фіналістка чемпіонату Європи-2018 Вікторія Ткачук.
Наступного року дівчата конкуруватимуть за потрапляння до складу естафетної команди 4х400 метрів на Олімпіаді в Токіо, а поки викликають одна одну на заочний батл в онлайн-режимі.
Щосуботи впродовж п'яти тижнів дівчата будуть змагатися між собою у різноманітних челенджах. Щосуботи буде визначатися переможниця тижня, а абсолютна переможниця буде визначена 27 червня.
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