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    Найкращі українські атлетки влаштують батл в онлайн-режимі

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    Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук, Ольга Ляхова та Анна Рижикова визначать найкращу в заочному протистоянні 5х400 - Найкращі українські атлетки влаштують батл в онлайн-режимі
    Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Вікторія Ткачук, Ольга Ляхова та Анна Рижикова визначать найкращу в заочному протистоянні 5х400
    Фото із соцмереж

    Наші відомі спортсменки скучили без змагальної практики

    Федерація легкої атлетики України перейняла гарний міжнародний приклад. «Главком» розповідав, що на початку травня найкращі в світі стрибуни з жердиною Арман Дюплантіс зі Швеції, Рено Лавіллені з Франції та Сем Кендрікс зі США влаштували турнір у режимі онлайн. Його переможцем став чинний рекордсмен світу Дюплантіс.

    Тепер цей приклад вирішити перейняти найсильніші українські представниці з бігу на 400 метрів – бронзові призерки Олімпіади-2012 Анна Рижикова та Аліна Логвиненко, дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова, чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк і фіналістка чемпіонату Європи-2018 Вікторія Ткачук.

    Наступного року дівчата конкуруватимуть за потрапляння до складу естафетної команди 4х400 метрів на Олімпіаді в Токіо, а поки викликають одна одну на заочний батл в онлайн-режимі.

    Щосуботи впродовж п'яти тижнів дівчата будуть змагатися між собою у різноманітних челенджах. Щосуботи буде визначатися переможниця тижня, а абсолютна переможниця буде визначена 27 червня.

    Спостерігати за розвитком подій, новинами й анонсами незвичного для нашого спорту видовища можна через сторінку заходу у «Фейсбуку».

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