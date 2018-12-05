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    Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубків України з баскетболу

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    Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубків України з баскетболу
    Фото: ФБУ

    Суперників отримають як чоловічі, так і жіночі команди

    У середу, 5 грудня, у Федерації баскетболу України відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубку України.

    Пари чвертьфіналу будуть сформовані для чоловічих і жіночих команд, інформує офіційний сайт організації.

    Початок жеребкування о 14:00.

    Тоді будуть визначені чвертьфінальні пари у чоловіків.

    Жеребкування жіночих команд відбудеться о 15:00.

    Серед команд чоловіків у чвертьфінал уже вийшли «Київ-Баскет» і «Хімік».

    У жінок до 1/4 фіналу вже пройшли «Київ-Баскет», «Рівне»-ОШВСМ та одеський «ІнтерХім».

    У чоловічому турнірі, швидше за все, до даної стадії також пройдуть «Черкаські Мавпи», «Політехнік», БК «Дніпро», БК «Одеса», а також МБК «Миколаїв».

    Трансляцію жеребкування можна буде подивитися на сайті ФБУ.

    Кубок України жеребкування баскетбол
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