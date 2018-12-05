Сьогодні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубків України з баскетболу



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Фото: ФБУ

Суперників отримають як чоловічі, так і жіночі команди

У середу, 5 грудня, у Федерації баскетболу України відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубку України.

Пари чвертьфіналу будуть сформовані для чоловічих і жіночих команд, інформує офіційний сайт організації.

Початок жеребкування о 14:00.

Тоді будуть визначені чвертьфінальні пари у чоловіків.

Жеребкування жіночих команд відбудеться о 15:00.

Серед команд чоловіків у чвертьфінал уже вийшли «Київ-Баскет» і «Хімік».

У жінок до 1/4 фіналу вже пройшли «Київ-Баскет», «Рівне»-ОШВСМ та одеський «ІнтерХім».

У чоловічому турнірі, швидше за все, до даної стадії також пройдуть «Черкаські Мавпи», «Політехнік», БК «Дніпро», БК «Одеса», а також МБК «Миколаїв».

Трансляцію жеребкування можна буде подивитися на сайті ФБУ.