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    Спаринг-партнер Усика прокоментував травму українця

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    Фабіо Уордлі та Олександр Усик - Спаринг-партнер Усика прокоментував травму українця
    Фабіо Уордлі та Олександр Усик
    Sky Sports

    Британець Фабіо Уордлі залишиив табір Олександра Усика ще до оголошення про травму

    Британський спаринг-партнер українського боксера Олександра Усика (16-0, 12 КО) Фабіо Уордлі прокоментував травму останнього.

    «Усик змусив мене добре попрацювати в ринзі, то ж я вдарив його. А якщо серйозно, то це вже мій другий термін у тренувальному таборі українця. Там дуже приємно тренуватися. Це чудовий табір, аби зростати та перевірити себе.
    У спарингах з Усиком було важко вийти з-під пресингу, він тиснув на мене.
    Травма Усика ніяк не пов’язана зі мною. Я залишив табір ще до оголошення про травму. Коли їхав, з ним було все нормально. Так що я тут ні до чого», - повідомив Уордлі SecondsOut.

    Пошкодження завадило українцю провести дебютний бій у надважкій ваговій категорії проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 KO), який мав відбутися 25 травня.

    Наш боксер пошкодив м’яз руки. Очікується, що відновитися він зможе до осені.

     Читайте також: Менеджер Усика сказав, на скільки вибув український чемпіон
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