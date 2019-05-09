Спаринг-партнер Усика прокоментував травму українця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фабіо Уордлі та Олександр Усик Sky Sports

Британець Фабіо Уордлі залишиив табір Олександра Усика ще до оголошення про травму

Британський спаринг-партнер українського боксера Олександра Усика (16-0, 12 КО) Фабіо Уордлі прокоментував травму останнього.

«Усик змусив мене добре попрацювати в ринзі, то ж я вдарив його. А якщо серйозно, то це вже мій другий термін у тренувальному таборі українця. Там дуже приємно тренуватися. Це чудовий табір, аби зростати та перевірити себе.

У спарингах з Усиком було важко вийти з-під пресингу, він тиснув на мене.

Травма Усика ніяк не пов’язана зі мною. Я залишив табір ще до оголошення про травму. Коли їхав, з ним було все нормально. Так що я тут ні до чого», - повідомив Уордлі SecondsOut.

Пошкодження завадило українцю провести дебютний бій у надважкій ваговій категорії проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 KO), який мав відбутися 25 травня.

Наш боксер пошкодив м’яз руки. Очікується, що відновитися він зможе до осені.