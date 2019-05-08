Менеджер Усика сказав, на скільки вибув український чемпіон



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Олександр Усик змушений відкласти дебют серед супертяжів K2 Promotions

Еґіс Клімас розраховує, що серед супертяжів Олександр дебютує восени

Менеджер українського важковаговика Олександра Усика (16-0, 12 КО) Еґіс Клімас розповів про травму чемпіона WBC, WBO і IBF перед дебютом в суперважкому дивізіоні і про терміни відновлення.

«Це були два місяці важкої роботи і підготовка йшла кожен день, - наводить слова Клімаса ESPN. - Залишилося тільки два тижні до бою, але він травмувався. Звичайно, всі розчаровані, особливо Усик. Він вибув приблизно на місяць. Лікар сказав, що йому не можна нічого робити рукою протягом цього місяця. Потім буде ще місяць або два на відновлення і, сподіваємося, він зможе провести свій бій десь у вересні».

Нагадаємо, що бій Олександра проти камерунця Карлоса Такама, який мав відбутися 25 травня, відтерміновано на невідомий строк.