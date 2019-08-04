  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спецпризначенці побили вболівальників «Зеніта» (відео)

    • Розсилка
    Спецпризначенці накинулися на уболівальників&nbsp;&laquo;Зеніта&raquo;&nbsp; - Спецпризначенці побили вболівальників «Зеніта» (відео)
    Спецпризначенці накинулися на уболівальників «Зеніта» 
    Твіттер

    У російському чемпіонаті стався вже другий напад спецпризначенців за останній місяць

    У російському Санкт-Петербурзі спецпризначенці побили вболівальників місцевого «Зеніта». Інцидент стався 3 серпня під час матчу футбольного чемпіонату між «Зенітом» та «Краснодаром».

    Це вже другий випадок побиття уболівальників спецпризначенцями в російському чемпіонаті за останній місяць.

    Раніше в Ростові спецпризначенці раптово накинулися на вболівальників московського «Спартака».

     

    Читайте також: Ковнацьки та Арреола встановили новий рекорд у надважкій вазі (відео) 
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ бійка ФК Зеніт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ