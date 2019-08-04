Спецпризначенці побили вболівальників «Зеніта» (відео)



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Спецпризначенці накинулися на уболівальників «Зеніта» Твіттер

У російському чемпіонаті стався вже другий напад спецпризначенців за останній місяць

У російському Санкт-Петербурзі спецпризначенці побили вболівальників місцевого «Зеніта». Інцидент стався 3 серпня під час матчу футбольного чемпіонату між «Зенітом» та «Краснодаром».

Це вже другий випадок побиття уболівальників спецпризначенцями в російському чемпіонаті за останній місяць.

На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) August 3, 2019

Раніше в Ростові спецпризначенці раптово накинулися на вболівальників московського «Спартака».