Жіноча збірна України з регбі-7 потрапила до однієї групи з Росією в елітному дивізіоні



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Жіноча збірна України з регбі-7 потрапила до групи «A», де зіграють Росія, Англія, Польща та Україна ФРУ

Другий етап чемпіонату Європи відбудеться у Харкові

Національна жіноча збірна України з регбі-7 цього року візьме участь в елітному дивізіоні чемпіонату Європи – GRAND PRIX SERIES.

Змагання пройдуть в два етапи. Перший тур відбудеться у Маркуссі (Франція) 29-30 червня, другий пройде у Харкові 20-21 липня.

Жіноча збірна України з регбі-7 потрапила до групи «A», де зіграють Росія, Англія, Польща та Україна. У квартеті «В» позмагаються Франція, Бельгія, Уельс і Нідерланди, а в групі «С» - Ірландія, Шотландія, Італія та Іспанія.

Минулого року українки вибороли срібні медалі чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні «Трофі» та отримали путівку до елітного дивізіону.

Нагадаємо, український тренер з регбі поїхав працювати у Росію.

Додамо, що у листопаді жіноча збірна України з регбі-7 завершила престижний турнір у Дубаї на 14-му місці.

Джерело: Федерація регбі України