Спортсмени і зірки шоу-бізнесу візьмуть участь в забігу, щоб зібрати кошти «Охматдиту»



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Ця дистанція покликана зібрати кошти на інфузійні насоси для відділення інтенсивної терапії в НДСЛ ОХМАТДИТ

9 вересня у Києві, з нагоди Дня фізичної культури та спорту в Україні, пройде наймасштабніша спортивна подія INTERSPORT RUN UA 2018 – забіги на різні дистанції для дорослих і дітей.

Відомі українські спортсмени, культурні діячі, зірки шоу-бізнесу та тисячі любителів активного способу життя долатимуть дистанції на 10, 5, та 2 кілометрів.

Цього року організатори оголосили забіг для журналістів, які долатимуть благодійну дистанцію на 2 км – Intersport charity run.

Ця дистанція покликана зібрати кошти на інфузійні насоси для відділення інтенсивної терапії в НДСЛ ОХМАТДИТ. Вартість даного обладнання складає 200 000 гривень. Долучитись до збору коштів може кожен охочий вже зараз, зареєструвавшись на благодійний забіг.

Організатори також розповіли, що окрім традиційних забігів та розваг під час події, цікавою родзинкою заходу стане абсолютно нова дистанція – вперше в історії забігу пройдуть змагання зі скандинавської ходьби на 5 км.