Спортсмени із Запорізької області виграли Кубок України з греко-римської боротьби



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Фото: «ЗА!спорт»

Запоріжці вдев’яте лишили собі трофей

Два дні на килимах оновленого запорізького палацу спорту «Юність» тривали змагання Кубку України з греко-римської боротьби, присвяченого пам’яті першого олімпійського чемпіона України Якова Пункіна.

Участь у змаганнях, що закривають національний календар у 2018 році, взяли майже 130 кращих борців з 15 регіонів України, інформує «ЗА!спорт».

Уже у перший день змагань команда Запорізької області підтвердила серйозність своїх намірів – дев’ять спортсменів зуміли пробитися до фіналів змагань.

У фіналі вагової категорії 55 кг найдосвідченіший член запорізької команди Вюгар Рагімов зустрічався зі своїм підопічним – Владиславом Кузьком. Протистояння 32-річного тренера та його 18-річного вихованця завершилося перемогою більш досвідченого борця.

У вазі 60 кг золото виборов ще один представник Запорізької області – Жора Абовян. Красива перемога над житомирянином Андрієм Мартинюком принесла йому індивідуальну нагороду «За найкращу техніку».

У вазі 63 кг зустрічалися два запоріжця – Дмитро Мірошник і Геворг Арзуманян. Впевнену перевагу і золото здобув Мірошник.

У категорії 67 кг Олександр Деркач зустрічався з представником Кропивницького Олексієм Калініченком. Боротьба на рівних тривала до останнього – за вісім секунд до завершення поєдинку рахунок був 10:10, з перевагою на користь запоріжця, втім втримати пріоритет Олександру не вдалося – у підсумку у його колекції срібло.

У вазі 72 кг Парвізу Насібову протистояв харків’янин Андрій Слєпушкін. Парвіз провів красивий кидок, який приніс йому одразу шість балів. Але тренерський штаб опонента виступив з оскарженням – судді передивилися відео й анулювали бали Насібова. Та вже за хвилину Парвіз довів, що має повне право на ці очки, повторивши кидок з іще більшою амплітудою. Не лишивши жодних шансів конкуренту, Парвіз здобув золото, а з ним і приз «За волю до перемоги».

У категорії 77 кг представник Запоріжжя Євген Пишков поступився Володимиру Яковлєву з Дніпра і став володарем срібла.

Ще один дніпрянин, Олексій Оснач, став переможцем у ваговій категорії 82 кг.

А у вазі 87 кг переконливо виграв Олександр Шишман, який колись виступав за Запоріжжя, а наразі захищає честь Донеччини.

Срібло у вазі 97 кг приніс Запорізький області Андрій Дегтярьов, прогнавши досвідченому борцю з Полтавщини Євгену Савєті.

У надважкій вазі переможцем Кубку України став киянин Микола Кучмій.

Таким чином у скарбничці Запорізької області 10 нагород: чотири золотих, п’ять срібних і бронзова.

Такий медальний доробок дозволив збірній Запорізької області вдев’яте вибороти Кубок України. На другому місці Київська область, на третьому – борці Дніпропетровщини.