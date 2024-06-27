Соратник Зеленського хоче розширити коло претендентів на компенсації за втрачене під час війни житло

Нардеп нагадує: «Війна триває з 2014-го»

Коло осіб, які мають право на компенсацію за житло, втрачене внаслідок війни, необхідно розширити. Таку заяву під час інтерв’ю «Главкому» зробив голова тимчасової комісії з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії «Слуга народу» Павло Фролов.

Нардеп наголосив на важливості врахування того факту, що війна в Україні триває з 2014 року, а не лише з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За словами голови комісії, у зв'язку з цим постає питання про необхідність диференціації між громадянами, які виїхали з окупованих територій у різні періоди.

«Ми неодноразово наголошували, що українці, які втратили житло у період з 2014-го до 23 лютого 2022-го мають отримати повне право на компенсації. Це справедливо і принципово», – зазначив політик Павло Фролов.

Як зауважив експерт, наразі Міжнародний Реєстр збитків, створений у Гаазі, приймає заяви щодо збитків, завданих з 24 лютого 2022 року. Це пов'язано з тим, що багато хто у світовій спільноті сприймає початок війни в Україні саме з 2022 року.

Фролов зазначив, що він підіймає це питання на усіх міжнародних майданчиках: у рамках ОБСЄ, ПАРЄ, двосторонніх зустрічах з колегами з іноземних парламентів, але це дуже тривала і складна у просуванні робота.

У будь-якому випадку, додає експерт, має бути створений національний механізм компенсацій за зруйноване житло, починаючи з 2014 року.

Як повідомлялося, влада Запоріжжя планує відновити зруйновані багатоповерхівки, аби показати, що українці сильніші за окупантів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До слова, Маріупольська міська рада виграла позов проти Росії за знищення майна комунального підприємства «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у Господарському суді Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко. Суд визначив суму відшкодування у 14 млн євро. Зокрема, це перша успішна справа правозахисної ініціативи Mariupol Justice.