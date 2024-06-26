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Губернатор Тверської області РФ отримав підозру від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Губернатор Тверської області РФ отримав підозру від СБУ
На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України
фото: СБУ

Російський чиновник забезпечував окупантів військовою формою та різноманітною амуніцією

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо губернатора Тверської області РФ Ігоря Рудені, який фінансував підрозділи російських окупаційних військ та забезпечував окупантів безпілотниками і засобами зв’язку. Про це повідомляє управління СБУ в Тернопільській області.

«У ході досудового розслідування встановлено, що російський чиновник неодноразово передавав командуванню іменного підрозділу Тверської області – танкового батальйону «Волга» – розвідувальні дрони, рації та комплекти для налагодження супутникового інтернет-зв’язку, а також забезпечував окупантів військовою формою та різноманітною амуніцією», – йдеться у повідомленні.

СБУ зауважує, що згодом ці безпілотники та засоби зв’язку ворог використовував під час ведення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку.

Крім того, з метою посиленого комплектування батальйону «Волга» новобранцями, губернатор області втричі збільшив розмір одноразових виплат, які виплачуються росіянам після підписання контракту з міністерством оборони РФ. Також він призначив матеріальну допомогу військовим, які беруть участь у бойових діях проти України, у розмірі до 150 тис. рублів, для газифікації їхніх помешкань.

На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. За здійснення фінансового та матеріального забезпечення військовослужбовців збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що Служба безпеки повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області. Йдеться про генерал-полковника Ігоря Турченюка – командувача угруповання військ «Південь» Росгвардії.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

Теги: росія СБУ війна підозра

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