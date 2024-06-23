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Російська ППО збила ракети над пляжем з відпочивальниками (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російська ППО збила ракети над пляжем з відпочивальниками (відео)
Дим після «бавовни» в Севастопольській бухті
фото: «Крымский ветер»

У районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди

У неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак.

Зазначається, що в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.

За словами окупаційного глави Севастополя, в місті працювала російська ППО, перекривався рух Кримським мостом.

Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms, а в Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків.

Згодом Развожаєв заявив, що над Чорним морем окупанти нібито «знищили п'ять повітряних цілей», але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього нібито поранено кількох людей і виникли дві пожежі. Ще пізніше він повідомив про нібито двох загиблих цивільних.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники відновили роботу поромної переправи, ураженої Силами оборони. Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

«Угруповання продовжує забезпечуватися за рахунок поромної переправи, яку цивільною можна назвати дуже-дуже умовно. На ній лежить три чверті військові логістики для забезпечення Криму та південного угруповання, яке воює на Південному напрямку», – розповів Плетенчук.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

До слова, російські загарбники занурюють свої підводні човни в місцях базування під воду, щоб сховатися від потенційних ударів ЗСУ. Противник постійно очікує атаки і намагається таким чином приховати човни. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону. 

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Теги: Крим Севастополь ракетна атака ракета війна

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