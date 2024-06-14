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Обстріл Шебекіно: невідомий снаряд зруйнував під'їзд багатоповерхівки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Шебекіно: невідомий снаряд зруйнував під'їзд багатоповерхівки (відео)
МНС Росії заявляє, що із п'ятого поверху будинку у Шебекіному евакуювали двох людей
Фото Telegram-канал «Попіл»

Білгородський телеграм-канал «Попіл» без посилання на джерело повідомляє про те, що внаслідок обвалення під'їзду є загиблі

У російському місті Шебекіно у п'ятницю, 14 червня, обрушився під'їзд багатоповерхового будинку. Окупанти стверджують, що перед цим місто обстрілювали. Відповідну заяву опублікував губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

«Обстріл у Шебекіно. Відбулося обвалення під'їзду багатоквартирного будинку. За попередніми даними, троє постраждалих», – написав він.

Гладков опублікував фото зруйнованого під'їзду
Гладков опублікував фото зруйнованого під'їзду
фото Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Зазначається, що під завалами ще можуть бути люди. Гладков також опублікував фото зруйнованого під'їзду.

Білгородський телеграм-канал «Попіл» без посилання на джерело повідомляє про те, що внаслідок обвалення під'їзду є загиблі. За інформацією Mash, загинули щонайменше двоє людей. Підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, учора, 13 червня, у Шебекіно Білгородської області РФ вибухнули боєприпаси важкої вогнеметної системи «Солнцепек». Унаслідок інциденту троє російських військовослужбовців загинули. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Раніше повідомлялося, росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях. Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

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Теги: Білгород росія місто обстріл окупанти

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