Росія атакувала передмістя Миколаєва: є постраждалі

Госпіталізовано двох постраждалих

Увечері 27 червня Росія атакувала передмістя Миколаєва, в наслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«На даний момент відомо про двох постраждалих, їх госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 27 червня за межами міста Миколаїв прогриміли вибухи. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім: «Прильот за межами міста. Лісосмуга. Можливо по розмінувальниках. Ні розуму, ні фантазії у русні».

До слова, 27 червня російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.