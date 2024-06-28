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Росія атакувала передмістя Миколаєва: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала передмістя Миколаєва: є постраждалі
Увечері 27 червня атакувала Миколаїв
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Госпіталізовано двох постраждалих

Увечері 27 червня Росія атакувала передмістя Миколаєва, в наслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«На даний момент відомо про двох постраждалих, їх госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 27 червня за межами міста Миколаїв прогриміли вибухи. Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім: «Прильот за межами міста. Лісосмуга. Можливо по розмінувальниках. Ні розуму, ні фантазії у русні».

До слова, 27 червня російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

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Теги: Миколаїв вибух пострадали війна Віталій Кім росія

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