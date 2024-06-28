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Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок російського удару є один загиблий та п'ятеро поранених

Російські загарбники здійснили ракетну атаку на Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів», – розповів він.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру
фото з соцмереж
Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі
Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі
фото з соцмереж
Наслідки ворожого удару
Наслідки ворожого удару
фото з соцмереж

Як зазначив президент України Володимир Зеленський окупанти влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Під час удару в місті була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

До слова, окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів

Як повідомлялося, під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.

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Теги: окупанти війна Дніпро обстріл будинок

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