Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)

Внаслідок російського удару є один загиблий та п'ятеро поранених

Російські загарбники здійснили ракетну атаку на Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів», – розповів він.

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру фото з соцмереж

Росіяни зруйнували ракетою декілька поверхів будинку в Дніпрі фото з соцмереж

Наслідки ворожого удару фото з соцмереж

Як зазначив президент України Володимир Зеленський окупанти влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Під час удару в місті була оголошена повітряна тривога.

Кадри з місця звірства окупантів у Дніпрі. 😖



📹 Суспільне та Сергій Лисак pic.twitter.com/GZv4wlC5Fj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2024

Нагадаємо, російські загарбники знову обстріляли Харків. Зокрема, під удар потрапив район житлової забудови.

До слова, окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів

Як повідомлялося, під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку.