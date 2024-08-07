Скандал із символікою веслувальниці: реакція Житомирської ОВА на олімпійське рішення

У Житомирі рішення Федерації каное названо необґрунтованим , що суперечить принципам міжнародного права та олімпійського руху

Житомирська обласна військова адміністрація висловила рішуче несхвалення рішення Міжнародної федерації каное, яке заборонило українській веслувальниці Анастасії Четвериковій виступати на Олімпіаді в Парижі з написом «I'm Ukrainian на каное». Про це розповів голова ОВА Віталій Бунечко.

«Позиція Міжнародної федерації каное, яка заборонила нашій веслувальниці Анастасії Рибачок виступати на Олімпіаді в Парижі з надписом на каное «I'm Ukrainian», не має жодних обґрунтувань з погляду на міжнародне право та засади олімпійського руху. Україна щодня виборює на фронті право для наших спортсменів виступати під жовто-блакитним прапором. І вони з гордістю кажуть усьому світові, що вони українці! На відміну від представників країни терориста та агресора, які шукають шпарини, щоб з'явитися на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором», – зазначив Бунечко.

У заяві наголошується, що українські спортсмени щодня виборюють на фронті право виступати під національним прапором і з гордістю заявляють про свою національну ідентичність.

«Українська символіка на Олімпіаді має таке саме право, як і символи всіх цивілізованих країн, та символи Міжнародного олімпійського комітету. Адже його функціонерам ніхто не забороняє називатися представниками МОК. Таке рішення – підігравання агресивній політиці Росії у світі», – акцентував Віталій Бунечко.

Водночас ОВА висловлює впевненість, що Анастасія Четверикова, попри перепони, здобуде перемогу для України та українців.

Нагадаємо, що організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди.

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