Срібний трамплін. Україна виграла третю медаль на домашньому Євро зі стрибків у воду



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Олег Колодій відтепер шестиразовий призер чемпіонатів Європи Павло Кубанов

Другим у стрибках з метрового трампліна став Олег Колодій

У Києві триває чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Перше срібло для України виграв Олег Колодій, який посів друге місце у стрибках з метрового трампліна.

У фіналі 26-річний миколаївець лідирував до останньої спроби. Однак, шостий стрибок Колодія виявився занадто простим і в підсумку його обійшов німець Патрік Ґаусдінґ. Німець – чемпіон, а у Колодія срібна медаль.

Нагадаємо, що вчора володарями перших золотих нагород для України став дует у синхронних стрибках з трампліна Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик. Друге українське золото виграла 17-річна Софія Лискун, яка стала чемпіонкою Європи-2019 в стрибках з триметрової вишки.

Чемпіонат триватиме до 11 серпня. На турнірі розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.