Срна: На даний момент я залишаюся футболістом «Шахтаря»

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Дарійо Срна. Фото: ФК Шахтар

Хорват поки ще не знає, де продовжить кар'єру

Капітан «Шахтаря» Дарійо Срна, який раніше повідомив, що покине «гірників», висловився на тему свого майбутнього. Нагадаємо, чутки пов'язують хорвата з грецьким ПАОКом.

Слова 36-річного футболіста приводить paok24.com.

«Подивимося, що станеться в майбутньому. Зараз складно про це судити. ПАОК - велика команда з хорошими гравцями, президентом і вболівальниками. Але на даний момент я залишаюся футболістом «Шахтаря», - сказав Дарійо Срна.

Напередодні Срна зіграв за команду Андрія Шевченка в турнірі чемпіонів.