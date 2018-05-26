Срна: На даний момент я залишаюся футболістом «Шахтаря»
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Дарійо Срна. Фото: ФК Шахтар
Хорват поки ще не знає, де продовжить кар'єру
Капітан «Шахтаря» Дарійо Срна, який раніше повідомив, що покине «гірників», висловився на тему свого майбутнього. Нагадаємо, чутки пов'язують хорвата з грецьким ПАОКом.
Слова 36-річного футболіста приводить paok24.com.
«Подивимося, що станеться в майбутньому. Зараз складно про це судити. ПАОК - велика команда з хорошими гравцями, президентом і вболівальниками. Але на даний момент я залишаюся футболістом «Шахтаря», - сказав Дарійо Срна.
Напередодні Срна зіграв за команду Андрія Шевченка в турнірі чемпіонів.