Срна заробляє у «Кальярі» у чотири рази менше, ніж у «Шахтарі»
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1 мільйон на рік – саме така зарплата хорвата в Італії
Колишній капітан «гірників» Дарійо Срна пішов на зниження зарплати заради Серії А.
Gazzetta dello Sport озвучила зарплати футболістів і тренерів чемпіонату Італії.
Так, стало відомо, що 36-річний Срна заробляє у «Кальярі» 1 мільйон євро, при цьому є одним з найбільш високооплачуваних футболістів свого клубу.
Більше нього у команді отримує лише Леонардо Паволетті – 1,2 мільйона.
Для порівняння, у «Шахтарі» колишній капітан збірної Хорватії заробляв близько 4 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, у червні ФК «Шахтар» і Рінат Ахметов попрощалися із Дарійо Срною, після чого той перейшов у новий клуб.
Джерело: Tribuna.com