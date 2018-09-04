Срна заробляє у «Кальярі» у чотири рази менше, ніж у «Шахтарі»



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1 мільйон на рік – саме така зарплата хорвата в Італії

Колишній капітан «гірників» Дарійо Срна пішов на зниження зарплати заради Серії А.

Gazzetta dello Sport озвучила зарплати футболістів і тренерів чемпіонату Італії.

Так, стало відомо, що 36-річний Срна заробляє у «Кальярі» 1 мільйон євро, при цьому є одним з найбільш високооплачуваних футболістів свого клубу.

Більше нього у команді отримує лише Леонардо Паволетті – 1,2 мільйона.

Для порівняння, у «Шахтарі» колишній капітан збірної Хорватії заробляв близько 4 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, у червні ФК «Шахтар» і Рінат Ахметов попрощалися із Дарійо Срною, після чого той перейшов у новий клуб.

Джерело: Tribuna.com