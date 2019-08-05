США не видали візу колишньому чемпіону світу з шахів Карпову



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Анатолій Карпов КП

Депутат нелегітимної госдуми Анатолій Карпов з березня не може отримати візу

Сполучені Штати Америки не видали в’їзну візу дванадцятому чемпіону світу з шахів Анатолію Карпову. Російський гросмейстер намагався виїхати до Нью-Йорку на шахові збори, інформує Chess-News.ru.

Карпов – депутат нелегітимної госдуми. Відомий лояльним ставленням до правлячого в РФ режиму шахіст ще з березня очікує візу.

Раніше російська тенісистка Свєтлана Кузнєцова понад шість місяців очікувала на американську візу.