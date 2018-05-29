Стадіон «Чорноморець» виставлено на аукціон
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Фото: ФК Чорноморець
«Моряки» хочуть продати арену, щоб погасити клубні борги
Стадіон «Чорноморець», який належить однойменному клубу, виставлений на аукціон.
Про це повідомляє офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
31 травня нежитлові приміщення споруди будуть продані.
Загальна площа майна, яке було виставлено на продаж - 80 289 квадратних метрів.
Крім самої арени в число майна входять готель, бізнес-центр, музей та клубний магазин.
Початкова вартість всього цього становить понад один мільярд гривень.
Таким чином клуб хоче розрахуватися зі своїми боргами.
Нагадаємо, що «Чорноморець» вилетів у Першу лігу після двоматчевого протистояння з «Полтавою».
Джерело: xsport.ua