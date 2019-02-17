Стаховський братиме участь у кваліфікації на турнір у Франції



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Сергій Стаховський Укрінформ

Український тенісист спробує потрапити в основну сітку змагань

Сергій Стаховський візьме участь в ATP Tour 250 у Марселі, Франція. Основна сітка стартує 18 лютого і триватиме упродовж шести днів.

Для українця змагання розпочнуться із відбіркового раунду. Вже сьогодні о 15:30 за Києвом Стаховський зустрічається із представником із Боснії та Герцеговини Мірзою Башичем.

Тенісисти вже грали між собою, рахунок особистих зустрічей — 1:1.

Зазначимо, в парному розряді турніру зіграє ще один українець Денис Молчанов.