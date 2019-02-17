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    Стаховський братиме участь у кваліфікації на турнір у Франції

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    Сергій Стаховський <span class="5yl5"><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: m - Стаховський братиме участь у кваліфікації на турнір у Франції
    Сергій Стаховський Укрінформ

    Український тенісист спробує потрапити в основну сітку змагань

    Сергій Стаховський візьме участь в ATP Tour 250 у Марселі, Франція. Основна сітка стартує 18 лютого і триватиме упродовж шести днів.

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    Для українця змагання розпочнуться із відбіркового раунду. Вже сьогодні о 15:30 за Києвом Стаховський зустрічається із представником із Боснії та Герцеговини Мірзою Башичем.

    Тенісисти вже грали між собою, рахунок особистих зустрічей — 1:1.

    Зазначимо, в парному розряді турніру зіграє ще один українець Денис Молчанов.

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