Стаховський буде боротися за парний титул престижного тенісного турніру у Франції



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Сергій Стаховський

Український тенісист зіграє у фіналі змагань

Сергій Стаховський у парі з австралійцем Меттью Рідом обіграли пару Тимур Хабібулін / Євген Карловський в півфіналі престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Франції.

У першій партії Стаховський і Рід виконали один брейк, а в другому сеті відігралися з 2:4, віддавши суперникам на тайбрейку всього один розіграш.

У фіналі турніру треті сіяні зіграють з другими ракетками змагань, дуетом Марк-Андреа Хуслер (Швейцарія) / Гонсало Олівейра (Португалія).

Cassis Open Provence

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Кассісі, Франція

Призовий фонд: €64,000

Півфінал (парний розряд)

Сергій Стаховський / Рід (Україна / Австралія) - Хабібулін / Карловський (Казахстан / Росія) - 6:4, 7:6 (1)

Джерело: btu.org.ua