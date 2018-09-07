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    Стаховський буде боротися за парний титул престижного тенісного турніру у Франції

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    Сергій Стаховський - Стаховський буде боротися за парний титул престижного тенісного турніру у Франції
    Сергій Стаховський

    Український тенісист зіграє у фіналі змагань

    Сергій Стаховський у парі з австралійцем Меттью Рідом обіграли пару Тимур Хабібулін / Євген Карловський в півфіналі престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Франції.

    У першій партії Стаховський і Рід виконали один брейк, а в другому сеті відігралися з 2:4, віддавши суперникам на тайбрейку всього один розіграш.

    У фіналі турніру треті сіяні зіграють з другими ракетками змагань, дуетом Марк-Андреа Хуслер (Швейцарія) / Гонсало Олівейра (Португалія).

    Cassis Open Provence

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Кассісі, Франція

    Призовий фонд: €64,000

    Півфінал (парний розряд)

    Сергій Стаховський / Рід (Україна / Австралія) - Хабібулін / Карловський (Казахстан / Росія) - 6:4, 7:6 (1)

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс
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