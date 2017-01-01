Стаховський і Ястремська зіграють в кваліфікації Australian Open
- Вчора, 21:58
-
Розсилка
Wild card може отримати українка Марта Костюк
Два представника України виступлять в кваліфікаційному турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У чоловіків за путівку в основну сітку австралійського Grand Slam посперечається тільки Сергій Стаховський, який займає в актуальному рейтингу АТР 122-й рядок.
У жіночому одиночному розряді вперше прорватися на Australian Open спробує 188-f ракетка світу Даяна Ястремська.
Третьою представницею України в кваліфікації може стати чемпіонка юніорського Australian Open Марта Костюк, яка претендує на wild card.
Ілля Марченко і Ангеліна Калініна, що проходили по рейтингу в кваліфікацію, пропустять перший у сезоні турнір серії Великого шолома.
В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії Україну представлять п'ять тенісистів - Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.
Australian Open-2018 пройде з 15 по 28 січня в Мельбурні.
Джерело: sportarena.com