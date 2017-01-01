  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стаховський і Ястремська зіграють в кваліфікації Australian Open

    Wild card може отримати українка Марта Костюк
    Два представника України виступлять в кваліфікаційному турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У чоловіків за путівку в основну сітку австралійського Grand Slam посперечається тільки Сергій Стаховський, який займає в актуальному рейтингу АТР 122-й рядок. У жіночому одиночному розряді вперше прорватися на Australian Open спробує 188-f
    • Вчора, 21:58
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images
    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

    Wild card може отримати українка Марта Костюк

    Два представника України виступлять в кваліфікаційному турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

    У чоловіків за путівку в основну сітку австралійського Grand Slam посперечається тільки Сергій Стаховський, який займає в актуальному рейтингу АТР 122-й рядок.

    У жіночому одиночному розряді вперше прорватися на Australian Open спробує 188-f ракетка світу Даяна Ястремська.

    Третьою представницею України в кваліфікації може стати чемпіонка юніорського Australian Open Марта Костюк, яка претендує на wild card.

    Ілля Марченко і Ангеліна Калініна, що проходили по рейтингу в кваліфікацію, пропустять перший у сезоні турнір серії Великого шолома.

    В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії Україну представлять п'ять тенісистів - Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

    Australian Open-2018 пройде з 15 по 28 січня в Мельбурні.

    Джерело: sportarena.com

    Сергій Стаховський теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Олександр Долгополов Ілля Марченко Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ