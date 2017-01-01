Стаховський і Ястремська зіграють в кваліфікації Australian Open

Wild card може отримати українка Марта Костюк

Два представника України виступлять в кваліфікаційному турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У чоловіків за путівку в основну сітку австралійського Grand Slam посперечається тільки Сергій Стаховський, який займає в актуальному рейтингу АТР 122-й рядок. У жіночому одиночному розряді вперше прорватися на Australian Open спробує 188-f



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Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

Wild card може отримати українка Марта Костюк

Два представника України виступлять в кваліфікаційному турнірі до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У чоловіків за путівку в основну сітку австралійського Grand Slam посперечається тільки Сергій Стаховський, який займає в актуальному рейтингу АТР 122-й рядок.

У жіночому одиночному розряді вперше прорватися на Australian Open спробує 188-f ракетка світу Даяна Ястремська.

Третьою представницею України в кваліфікації може стати чемпіонка юніорського Australian Open Марта Костюк, яка претендує на wild card.

Ілля Марченко і Ангеліна Калініна, що проходили по рейтингу в кваліфікацію, пропустять перший у сезоні турнір серії Великого шолома.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії Україну представлять п'ять тенісистів - Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

Australian Open-2018 пройде з 15 по 28 січня в Мельбурні.

Джерело: sportarena.com