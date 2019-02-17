Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі в Марселі
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Розсилка
Українець у вольовому стилі здолав боснійського тенісиста
Сергій Стаховський здобув трисетову перемогу над Мірзою Башичем на старті відбірного етапу турніру ATP Tour 250 у Марселі (Франція).
Після поразки в першій партії (4:6) Стаховський до кінця поєдинку програв боснійцю тільки один гейм на своїй подачі, а сам оформив п'ять брейків - 6:1, 6:3.
У фіналі кваліфікації суперником нашого тенісиста стане француз Констан Летьєнн (150-е місце в рейтингу АТР). Тенісисти двічі зустрічалися торік: Стаховський виграв у кваліфікації Ролан Гаррос, а Летьєнн взяв реванш на «челленджері» в Словенії.
Особистий рекорд Сергія Стаховського в Марселі - півфінал у 2015 році.
Нагадаємо, що у парній сітці змагань стартує інший українець Денис Молчанов.
Джерело: btu.org.ua