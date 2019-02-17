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    Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі в Марселі

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    Сергій Стаховський - Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі в Марселі
    Сергій Стаховський
    АТР

    Українець у вольовому стилі здолав боснійського тенісиста

    Сергій Стаховський здобув трисетову перемогу над Мірзою Башичем на старті відбірного етапу турніру ATP Tour 250 у Марселі (Франція).

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    Після поразки в першій партії (4:6) Стаховський до кінця поєдинку програв боснійцю тільки один гейм на своїй подачі, а сам оформив п'ять брейків - 6:1, 6:3.

    У фіналі кваліфікації суперником нашого тенісиста стане француз Констан Летьєнн (150-е місце в рейтингу АТР). Тенісисти двічі зустрічалися торік: Стаховський виграв у кваліфікації Ролан Гаррос, а Летьєнн взяв реванш на «челленджері» в Словенії.

    Особистий рекорд Сергія Стаховського в Марселі - півфінал у 2015 році.

    Нагадаємо, що у парній сітці змагань стартує інший українець Денис Молчанов.

    Джерело: btu.org.ua

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