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    Стаховський поступився в кваліфікації Вімблдону у пам’ятний для себе день

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    Сергій Стаховський - Стаховський поступився в кваліфікації Вімблдону у пам’ятний для себе день
    Сергій Стаховський
    Tennis World USA

    У півфіналі українець не здолав австралійця Ендрю Харриса

    Українець Сергій Стаховський програв у півфіналі кваліфікації тенісного турніру в Вімблдоні австралійцю Ендрю Харрису – 6:3, 3:6, 3:6.

    Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин.

    Востаннє Стаховський пропускав Вімблдон 2009 року, коли поступився на старті кваліфікації.

    Цікаво, що рівно шість років тому українець здобув на Вімблдоні одну з найгучніших перемог у кар’єрі, здолавши на той час чинного семиразового переможця Роджера Федерера.

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