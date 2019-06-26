Стаховський поступився в кваліфікації Вімблдону у пам’ятний для себе день



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Сергій Стаховський Tennis World USA

У півфіналі українець не здолав австралійця Ендрю Харриса

Українець Сергій Стаховський програв у півфіналі кваліфікації тенісного турніру в Вімблдоні австралійцю Ендрю Харрису – 6:3, 3:6, 3:6.

Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин.

Востаннє Стаховський пропускав Вімблдон 2009 року, коли поступився на старті кваліфікації.

Цікаво, що рівно шість років тому українець здобув на Вімблдоні одну з найгучніших перемог у кар’єрі, здолавши на той час чинного семиразового переможця Роджера Федерера.

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