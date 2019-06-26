Стаховський поступився в кваліфікації Вімблдону у пам’ятний для себе день
Сергій Стаховський
Tennis World USA
У півфіналі українець не здолав австралійця Ендрю Харриса
Українець Сергій Стаховський програв у півфіналі кваліфікації тенісного турніру в Вімблдоні австралійцю Ендрю Харрису – 6:3, 3:6, 3:6.
Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин.
Востаннє Стаховський пропускав Вімблдон 2009 року, коли поступився на старті кваліфікації.
Цікаво, що рівно шість років тому українець здобув на Вімблдоні одну з найгучніших перемог у кар’єрі, здолавши на той час чинного семиразового переможця Роджера Федерера.