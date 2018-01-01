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    Стаховський пробився у чвертьфінал парного розряду на турнірі у Плейфорді

    Українець розпочав новий рік з перемоги
    Сергій Стаховський вдало розпочав новий рік, здобувши перемогу у першому раунді парного розряду на турнірі в Плейфорді. Українець в дуеті з литовцем Річардосом Беранкісом пробився в 1/4 фіналу, обігравши третіх сіяних Джеймса Ворда (Великобританія) та Стівена де Воорда (Австралія). City of Playford Tenrdanis International ATP Challenger
    • Сьогодні, 18:48
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    Сергій Стаховський. Фото: БТУ
    Сергій Стаховський. Фото: БТУ

    Українець розпочав новий рік з перемоги

    Сергій Стаховський вдало розпочав новий рік, здобувши перемогу у першому раунді парного розряду на турнірі в Плейфорді.

    Українець в дуеті з литовцем Річардосом Беранкісом пробився в 1/4 фіналу, обігравши третіх сіяних Джеймса Ворда (Великобританія) та Стівена де Воорда (Австралія).

    City of Playford Tenrdanis International

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий турнір у Плейфорді, Австралія

    Призовий фонд: $75,000

    Перший раунд, парний розряд

    Сергій Стаховський / Річардос Беранкіс (Україна / Литва) - Джеймс Ворд / Стівен де Воорд (Великобританія / Австралія) - 6:2, 7:6 (6)

    Сергій Стаховський теніс
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