Стаховський пробився у чвертьфінал парного розряду на турнірі у Плейфорді

Українець розпочав новий рік з перемоги

Сергій Стаховський вдало розпочав новий рік, здобувши перемогу у першому раунді парного розряду на турнірі в Плейфорді. Українець в дуеті з литовцем Річардосом Беранкісом пробився в 1/4 фіналу, обігравши третіх сіяних Джеймса Ворда (Великобританія) та Стівена де Воорда (Австралія). City of Playford Tenrdanis International ATP Challenger