Стаховський пробився у чвертьфінал парного розряду на турнірі у Плейфорді
- Сьогодні, 18:48
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Сергій Стаховський. Фото: БТУ
Українець розпочав новий рік з перемоги
Сергій Стаховський вдало розпочав новий рік, здобувши перемогу у першому раунді парного розряду на турнірі в Плейфорді.
Українець в дуеті з литовцем Річардосом Беранкісом пробився в 1/4 фіналу, обігравши третіх сіяних Джеймса Ворда (Великобританія) та Стівена де Воорда (Австралія).
City of Playford Tenrdanis International
ATP Challenger Tour
Чоловічий турнір у Плейфорді, Австралія
Призовий фонд: $75,000
Перший раунд, парний розряд
Сергій Стаховський / Річардос Беранкіс (Україна / Литва) - Джеймс Ворд / Стівен де Воорд (Великобританія / Австралія) - 6:2, 7:6 (6)