Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі



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Українець разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом поступився в вирішальному матчі парного розряду

Українець Сергій Стаховський разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом програв у фіналі парного розряду тенісного турніру серії челенджер у корейському Сеулі.

Українсько-бельгійський дует поступився австралійцям Максу Парселлу та Люку Савіллю – 4:6, 6:7.

Нагадаємо, напередодні наші тенісистки невдало стартували на турнірі в Мадриді. Уже після першого раунду з боротьби вибули чотири наші спортсменки з п’яти, які стартували в основній сітці.

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