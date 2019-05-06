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    Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі

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    Сергій Стаховський - Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі
    Сергій Стаховський
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    Українець разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом поступився в вирішальному матчі парного розряду

    Українець Сергій Стаховський разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом програв у фіналі парного розряду тенісного турніру серії челенджер у корейському Сеулі.

    Українсько-бельгійський дует поступився австралійцям Максу Парселлу та Люку Савіллю – 4:6, 6:7.

    Нагадаємо, напередодні наші тенісистки невдало стартували на турнірі в Мадриді. Уже після першого раунду з боротьби вибули чотири наші спортсменки з п’яти, які стартували в основній сітці.

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