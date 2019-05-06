Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі
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Сергій Стаховський
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Українець разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом поступився в вирішальному матчі парного розряду
Українець Сергій Стаховський разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом програв у фіналі парного розряду тенісного турніру серії челенджер у корейському Сеулі.
Українсько-бельгійський дует поступився австралійцям Максу Парселлу та Люку Савіллю – 4:6, 6:7.
Нагадаємо, напередодні наші тенісистки невдало стартували на турнірі в Мадриді. Уже після першого раунду з боротьби вибули чотири наші спортсменки з п’яти, які стартували в основній сітці.
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