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    Стаховський вилетів у чвертьфіналі турніру в Марселі

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    Стаховський вилетів у чвертьфіналі турніру в Марселі
    Фото - 24канал

    Без шансів проти Ціціпаса

    У чвертьфіналі турніру ATP в Марселі (покриття - хард, призовий фонд - € 645 485) українець Сергій Стаховський, який розташовується на 141 місці в рейтингу, програв 12-й ракетці світу Стефаносу Ціціпасу з Греції - 4:6, 3:6 .

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    Матч тривав годину на 10 хвилин. Стаховський не заробив жодного брейка на подачі суперника.

    У півфіналі лідера посіву чекає поєдинок проти переможця матчу Давід Гоффен - Жиль Сімон.

    За вихід в 1/4 фіналу українець заробив 19 555 євро і 45 очок рейтингу.

    Раніше тенісисти грали між собою один раз, тоді Стаховський переміг в трьох сетах (4:6, 6:4, 7:5).

    Нагадаємо, що Стаховський вперше з 2015 року вийшов в чвертьфінал турніру ATP.

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