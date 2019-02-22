Стаховський вперше з 2015 року вийшов у чвертьфінал турніру ATP



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Сергій Стаховський свого часу вже грав у чвертьфіналі Марселю Великий теніс України

Український тенісист вийшов на грека Ціціпаса, якому пророкують звання першої ракетки

Українець Сергій Стаховський, котрий у поточному світовому рейтингу посідає 141-шу позицію, вийшов до чвертьфіналу турніру ATP Tour 250 (покриття - хард, призовий фонд - € 645 485).

В 1/8 фіналу киянин впорався зі 130-м тенісистом планети Ґреґуаре Баррере із Франції - 6:3, 6:4.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 15 хвилин. У першому сеті Стаховський реалізував єдиний брейк-пойнт в цьому сеті. Французу не вдалося скористатися трьома шансами на брейк у другому сеті, а українець оформив один брейк.

Сергій Стаховський не виступав в 1/4 фіналу на змаганнях ATP Tour з 2015 року. Тоді в лютому Стаховський вийшов у чвертьфінал в Роттердамі (програв канадцеві Мілошу Раонічу), в Марселі дійшов до півфіналу (програв французові Жілю Сімону), а в Дубаї зіграв в 1/4 (програв чеху Томашу Бердиху). Відзначимо, що цих трьох поразок Сергій зазнав у трьох сетах.

Наступним суперником 33-річного українця стане лідер посіву Стефанос Ціціпас із Греції (АТР №12). Тенісисти зустрічалися в 2017 році на «челленджері» в Порторожі в півфіналі, де Стаховський виграв в трьох сетах (4:6, 6:4, 7:5).

Стаховський не перемагав гравців з топ-20 саме з турніру в Марселі чотири роки тому, коли був сильнішим за сьому ракетку світу Стена Вавринку зі Швейцарії на стадії 1/4 фіналу. Після цього поєдинку українець програв у 19-ти зустрічах з суперниками з першої двадцятки рейтингу. За свою кар'єру Сергій святкував перемоги в шести поєдинках проти представників топ-20.

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Джерело: Великий теніс України