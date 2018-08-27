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    Стаховський виступить у дебютному розіграші тенісного турніру «Rafa Nadal Open»

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    Стаховський виступить у дебютному розіграші тенісного турніру «Rafa Nadal Open»

    Сергій Стаховський зіграє на змаганнях в Академії Рафаеля Надаля

    Українець візьме участь у дебютному розіграші нового турніру серії ATP Challenger Tour, який цього тижня пройде на базі тенісної Академії Рафаеля Надаля.

    Суперником нашого тенісиста по першому колу став володар wild card, 21-річний Еміліо Гомес з Еквадору (АТР 369).

    Сергій Стаховський, який в рейтингу АТР посідає 138-е місце, посіяний під четвертим номером. У топ-трійку посіву потрапили Томас Фаббіано, Пабло Андухар і Рамкумар Раманатан. 

    Джерело: btu.org.ua

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