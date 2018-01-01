Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який проходить в Німеччині
- Сьогодні, 20:25
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Сергій Стаховський. Фото:Tennis Australia
У другому колі український тенісист переграв представника Іспанії
Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який наразі проходить в Німеччині.
У другому колі український тенісист у двох сетах переміг представника Іспанії Ніколу Куна.
Koblenz Open – 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина
Призовий фонд - €43,000
Друге коло
Сергій Стаховський (Україна, 3) – Нікола Кун (Іспанія) - 6:4, 6:3