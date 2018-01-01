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    Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який проходить в Німеччині

    У другому колі український тенісист переграв представника Іспанії
    Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який наразі проходить в Німеччині. У другому колі український тенісист у двох сетах переміг представника Іспанії Ніколу Куна. Koblenz Open – 2018 ATP Challenger Tour Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина Призовий фонд - €43,000 Друге коло Сергій Стаховський
    • Сьогодні, 20:25
    • Розсилка
    Сергій Стаховський.&nbsp;<span>Фото:Tennis Australia</span>
    Сергій Стаховський. Фото:Tennis Australia

    У другому колі український тенісист переграв представника Іспанії

    Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який наразі проходить в Німеччині.

    У другому колі український тенісист у двох сетах переміг представника Іспанії Ніколу Куна.

    Koblenz Open – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

    Призовий фонд - €43,000

    Друге коло

    Сергій Стаховський (Україна, 3) – Нікола Кун (Іспанія) - 6:4, 6:3

    Сергій Стаховський теніс
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