Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який проходить в Німеччині

У другому колі український тенісист переграв представника Іспанії

Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP, який наразі проходить в Німеччині. У другому колі український тенісист у двох сетах переміг представника Іспанії Ніколу Куна. Koblenz Open – 2018 ATP Challenger Tour Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина Призовий фонд - €43,000 Друге коло Сергій Стаховський