Стаховський вийшов у фінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії
- Сьогодні, 21:58
-
Розсилка
Сергій Стаховський
Українець і Лукаш Росол в півфіналі обіграли перших сіяних
Сергій Стаховський вийшов у фінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.
У півфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв польсько-німецьку пару Беднарек / Мієса, посіяну під першим номером.
Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі.
Prosperita Open – 2018 з тенісу
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія
Призовий фонд: €64,000+H
Півфінал (парний розряд)
Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Беднарек / Мієса (Польща / Німеччина) - 7:5, 6:3