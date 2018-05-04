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    Стаховський вийшов у фінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

    Українець і Лукаш Росол в півфіналі обіграли перших сіяних
    Сергій Стаховський вийшов у фінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У півфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв польсько-німецьку пару Беднарек / Мієса, посіяну під першим номером. Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі. Prosperita
    • Сьогодні, 21:58
    • Розсилка
    Сергій Стаховський
    Сергій Стаховський

    Українець і Лукаш Росол в півфіналі обіграли перших сіяних

    Сергій Стаховський вийшов у фінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.

    У півфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв польсько-німецьку пару Беднарек / Мієса, посіяну під першим номером.

    Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі.

    Prosperita Open – 2018 з тенісу

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

    Призовий фонд: €64,000+H

    Півфінал (парний розряд)

    Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Беднарек / Мієса (Польща / Німеччина) - 7:5, 6:3

    Сергій Стаховський теніс
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