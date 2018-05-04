Стаховський вийшов у фінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

Українець і Лукаш Росол в півфіналі обіграли перших сіяних

Сергій Стаховський вийшов у фінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У півфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв польсько-німецьку пару Беднарек / Мієса, посіяну під першим номером. Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі. Prosperita