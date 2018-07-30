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    Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Сеговії

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    Сергій Стаховський - Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Сеговії
    Сергій Стаховський

    В одиночному розряді першим суперником нашого тенісиста став італієць Маттео Віола

    Український тенісист Сергій Стаховський і Андреас Менендес-Масейрас з Іспанії вийшли в парний чвертьфінал на Челленджері в іспанській Сеговії.

    У першому раунді вони здолали пару Боріс Аріас / Федеріко Себальос з Болівії.

    В одиночному розряді першим суперником нашого тенісиста став італієць Маттео Віола.

    Open Castilla Leon Villa de El Espinar

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Сеговії, Іспанія

    Перший раунд (парний розряд)

    Сергій Стаховський / Менендес-Масейрас (Україна / Іспанія) - Аріас / Себальос (Болівія) - 3:6, 6:3, 10:5

    Сергій Стаховський теніс
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