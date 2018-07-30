Стаховський вийшов у парний чвертьфінал на тенісному турнірі в Сеговії
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Сергій Стаховський
В одиночному розряді першим суперником нашого тенісиста став італієць Маттео Віола
Український тенісист Сергій Стаховський і Андреас Менендес-Масейрас з Іспанії вийшли в парний чвертьфінал на Челленджері в іспанській Сеговії.
У першому раунді вони здолали пару Боріс Аріас / Федеріко Себальос з Болівії.
В одиночному розряді першим суперником нашого тенісиста став італієць Маттео Віола.
Open Castilla Leon Villa de El Espinar
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Сеговії, Іспанія
Перший раунд (парний розряд)
Сергій Стаховський / Менендес-Масейрас (Україна / Іспанія) - Аріас / Себальос (Болівія) - 3:6, 6:3, 10:5