Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії
- Сьогодні, 19:29
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Розсилка
Сергій Стаховський
Зустріч тривала трохи більше години
Сергій Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.
У чвертьфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв італійсько-польську пару Мотті / Панфіл.
Стаховський і Росол виконали три брейка і програли один гейм на своїй подачі.
Зустріч тривала трохи більше години.
Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі.
Prosperita Open – 2018 з тенісу
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія
Призовий фонд: €64,000+H
Чвертьфінал (парний розряд)
Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Мотті / Панфіл (Італія / Польща) - 7:6 (5), 6:2