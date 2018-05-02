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    Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

    Зустріч тривала трохи більше години
    Сергій Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У чвертьфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв італійсько-польську пару Мотті / Панфіл. Стаховський і Росол виконали три брейка і програли один гейм на своїй подачі. Зустріч тривала трохи більше години.
    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка
    Сергій Стаховський
    Сергій Стаховський

    Зустріч тривала трохи більше години

    Сергій Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії.

    У чвертьфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв італійсько-польську пару Мотті / Панфіл.

    Стаховський і Росол виконали три брейка і програли один гейм на своїй подачі.

    Зустріч тривала трохи більше години.

    Як відомо, в одиночному розряді український тенісист програв у першому колі.

    Prosperita Open – 2018 з тенісу

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

    Призовий фонд: €64,000+H

    Чвертьфінал (парний розряд)

    Сергій Стаховський / Росол (Україна / Чехія) - Мотті / Панфіл (Італія / Польща) - 7:6 (5), 6:2

    Сергій Стаховський теніс
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