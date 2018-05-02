Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на тенісному турнірі в Чехії

Зустріч тривала трохи більше години

Сергій Стаховський вийшов у півфінал парних змагань на турнірі серії Челленджер, який наразі проходить в Чехії. У чвертьфіналі український тенісист у дуеті з чехом Лукашем Росолом переграв італійсько-польську пару Мотті / Панфіл. Стаховський і Росол виконали три брейка і програли один гейм на своїй подачі. Зустріч тривала трохи більше години.