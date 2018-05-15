Стаховський зачохлив ракетку на тенісному турнірі у Франції
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Український тенісист вибув у першому колі одиночного та парного розрядів
Український тенісист Сергій Стаховський зачохлив ракетку на тенісному турнірі в Бордо, де на старті змагань в одиночному розряді він зазнав поразки від чеського тенісиста Зденека Колара.
Суперник Стаховського оформив по два брейка в кожному сеті і не програв жодного на своїй подачі.
Сергій Стаховський також не зміг подолати перший бар'єр в парній сітці разом з Жонатаном Ейссеріком з Франції.
Українсько-французький дует поступився парі Карлос Берлок / Танаса Коккінакіс з рахунком 5:7, 4:6.
BNP PARIBAS PRIMROSE 2018
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір у Бордо, Франція
Перше коло
Одиночний розряд
Зденек Колар (Чехія) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:3, 6:1
Парний розряд
Берлок / Коккінакіс (Аргентина / Австралія) - Сергій Стаховський / Ейссерік (Україна / Франція) - 7:5, 6:4
Джерело: btu.org.ua