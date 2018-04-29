«Сталь» встановила антирекорд у Прем’єр-лізі

До кінця сезону у «Сталі» залишається три поєдинки

У свій третій сезон в Прем'єр-лізі «Сталь» досягла позначки в 100 пропущених голів за весь час виступів у вищому дивізіоні. 100-м пропущеним для «Сталі» став перший м'яч «Чорноморця в матчі» 29-го туру. У цьому ж поєдинку команда Миколи Костова пропустила і 101-й гол. Підсумок поєдинку - поразка 1:2.



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ФК «Сталь». Фото: ФК Сталь

До кінця сезону у «Сталі» залишається три поєдинки

У свій третій сезон в Прем'єр-лізі «Сталь» досягла позначки в 100 пропущених голів за весь час виступів у вищому дивізіоні.

100-м пропущеним для «Сталі» став перший м'яч «Чорноморця в матчі» 29-го туру. У цьому ж поєдинку команда Миколи Костова пропустила і 101-й гол. Підсумок поєдинку - поразка 1:2.

«Сталь» грає в Прем'єр-лізі з сезону-2015/16. У перших двох сезонах у вищому дивізіоні команда пропустила 62 голи (у кожній кампанії по 31 м'ячу), а в поточному - вже 39.

До кінця сезону у «Сталі» залишається три поєдинки - проти «Олімпіка», «Олександрії» та «Карпат». Зараз вони на останньому 12-му місці з 23 очками.

Нагадаємо, що президент «Сталі» спростував чутки про зникнення клубу.

Джерело: sportarena.com