Стала відома дата і місце бою Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона
-
Розсилка
Фото взяте з ресурсу ringside24.com
Українець майже через два місяці може стати чемпіоном світу
Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу у напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і «тимчасовим» чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком.
Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року.
Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса.
Нагадаємо, перед поєдинком з Алонісом Стівенсоном Олександр Гвоздик змінив тренера.
На професійному рингу 31-річний Гвоздик провів 15 поєдинків, в яких здобув 15 перемог (12 - нокаутом), Стівенсон, якому сьогодні виповнюється 41 рік, виграв 29 боїв (24 - нокаутом), зазнав однієї поразки і один бій звів внічию.
Джерело: iSport.ua