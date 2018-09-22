Стала відома дата і місце бою Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона



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Фото взяте з ресурсу ringside24.com

Українець майже через два місяці може стати чемпіоном світу

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу у напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і «тимчасовим» чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком.

Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року.

Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса.

Нагадаємо, перед поєдинком з Алонісом Стівенсоном Олександр Гвоздик змінив тренера.

На професійному рингу 31-річний Гвоздик провів 15 поєдинків, в яких здобув 15 перемог (12 - нокаутом), Стівенсон, якому сьогодні виповнюється 41 рік, виграв 29 боїв (24 - нокаутом), зазнав однієї поразки і один бій звів внічию.

Джерело: iSport.ua