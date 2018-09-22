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    Стала відома дата і місце бою Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона

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    Фото взяте з ресурсу ringside24.com - Стала відома дата і місце бою Олександра Гвоздика та Адоніса Стівенсона
    Фото взяте з ресурсу ringside24.com

    Українець майже через два місяці може стати чемпіоном світу

    Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу у напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і «тимчасовим» чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком.

    Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року.

    Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса.

    Нагадаємо, перед поєдинком з Алонісом Стівенсоном Олександр Гвоздик змінив тренера.

    На професійному рингу 31-річний Гвоздик провів 15 поєдинків, в яких здобув 15 перемог (12 - нокаутом), Стівенсон, якому сьогодні виповнюється 41 рік, виграв 29 боїв (24 - нокаутом), зазнав однієї поразки і один бій звів внічию.

    Джерело: iSport.ua

    бокс Олександр Гвоздик
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