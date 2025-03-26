Визначилися переможці чемпіонату України з біатлону у синглміксті
Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобула основна команда Харківської області
На чемпіонаті України з біатлону відбувся перший старт змагань – одиночна змішана естафета. Участь у ній взяла 21 команда, яка представляла свою область.
У гонці було представлено дев'ять областей, а також ще шість – мали більше ніж одну команду. Найбільше представництво мало місто Київ – шість команд.
Серед учасниць гонки – Анастасія Меркушина (Закарпатська область), яка цьогоріч долучалася до етапів Кубка світу та чемпіонату світу, та закінчувала сезон на Кубку IBU. Вперше на рік також вийшла на старт Віта Семеренко – разом з Богданом Борковським бігла у складі команди Сумської області-2.
Як пройшов синглмікст чемпіонату України з біатлону
Перемогу в одиночній змішаній естафеті здобула основна команда Харківської області, яку представляли Любов Кип'яченкова та Степан Кінаш. Вони вийшли у лідери гонки після третьої стрільби й обігнали другу команду Харківської області (Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко) на фініші на 32.9 секунд.
«Бронзу» завоювала друга команда Сумської області у складі Віти Семеренко та Богдана Борковського, яка обійшла першу команду області на 4.7 секунд.
Одразу п'ять команд не змогли завершити гонку: Львівська, друга Волинська, шоста Київська та перша й друга Чернігівська області. Усі команди зійшли після зміни естафети біатлоністами.
Чемпіонат України з біатлону-2025. Одиночна змішана естафета
- Харківська область 1 (Любов Кип'яченкова/Степан Кінаш) 51:34.1 хвилин
- Харківська 2 (Оксана Коваленко/Олександр Пономаренко) +32.9
- Сумська 2 (Віта Семеренко/Богдан Борковський) +49.2
- Сумська 1 (Поліна Пуцко/Сергій Супрун) +53.9
- Тернопільська (Тетяна Тарасюк/Тарас Тарасюк) +2:46.9
- Київ 2 (Ірина Шевченко/Данило Большой) +2:47.6
Нагадаємо, Юлія Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону.
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