Визначилися фіналісти чемпіонату Європи з футзалу

Росія та Казахстан зіграють у матчі за третє місце

У четвер, 8 лютого, відбулися півфінальні матчі чемпіонату Європи з футзалу. Так, збірна Португалії у напруженому матчі перемогла команду Росії, а Іспанія в неймовірному матчі вигризла перемогу у Казахстану. Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі програла Іспанії. Чемпіонат Європи з футзалу 1/2 фіналу Казахстан - Іспанія 5:5 (1:3 по