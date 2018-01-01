Визначилися фіналісти чемпіонату Європи з футзалу
- Сьогодні, 08:03
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Збірна Португалії стала першим фіналістом турніру
Росія та Казахстан зіграють у матчі за третє місце
У четвер, 8 лютого, відбулися півфінальні матчі чемпіонату Європи з футзалу.
Так, збірна Португалії у напруженому матчі перемогла команду Росії, а Іспанія в неймовірному матчі вигризла перемогу у Казахстану.
Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі програла Іспанії.
Чемпіонат Європи з футзалу
1/2 фіналу
Казахстан - Іспанія 5:5 (1:3 по пен)
Голи: Тайнан 8, Ігіта 25, Таку 25, Дуглас 39, Жаманкулов 48 - Есенаманов 16 (авт.), Тольра 19, Хоселіто 29, Пола 34, Мігелін 43
Росія - Португалія - 2:3 (1:0)
Голи: Едер Ліма 4, Едер Ліма 40 - Андре Коельо 31, Андре Коельо 36, Бруну Коельо 40