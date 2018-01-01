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    Визначилися фіналісти чемпіонату Європи з футзалу

    Росія та Казахстан зіграють у матчі за третє місце
    У четвер, 8 лютого, відбулися півфінальні матчі чемпіонату Європи з футзалу. Так, збірна Португалії у напруженому матчі перемогла команду Росії, а Іспанія в неймовірному матчі вигризла перемогу у Казахстану. Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі програла Іспанії. Чемпіонат Європи з футзалу 1/2 фіналу Казахстан - Іспанія 5:5 (1:3 по
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    Збірна Португалії стала першим фіналістом турніру
    Збірна Португалії стала першим фіналістом турніру

    Росія та Казахстан зіграють у матчі за третє місце

    У четвер, 8 лютого, відбулися півфінальні матчі чемпіонату Європи з футзалу.

    Так, збірна Португалії у напруженому матчі перемогла команду Росії, а Іспанія в неймовірному матчі вигризла перемогу у Казахстану.

    Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі програла Іспанії.

    Чемпіонат Європи з футзалу

    1/2 фіналу

    Казахстан - Іспанія 5:5 (1:3 по пен)

    Голи: Тайнан 8, Ігіта 25, Таку 25, Дуглас 39, Жаманкулов 48 - Есенаманов 16 (авт.), Тольра 19, Хоселіто 29, Пола 34, Мігелін 43

    Росія - Португалія - 2:3 (1:0)

    Голи: Едер Ліма 4, Едер Ліма 40 - Андре Коельо 31, Андре Коельо 36, Бруну Коельо 40

    чемпіонат Європи футзал
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