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    Стали відомі фіналісти Кубка України з футболу серед жінок

    • Сьогодні, 15:45
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    Фото www.womensfootball.com.ua
    Фото www.womensfootball.com.ua

    У середу, 9 травня, відбулися матчі 1/2 фіналу Кубка України серед жінок

    У цікавих поєдинках до вирішального двобою, який відбудеться 2 червня у Тернополі, пробилися «Житлобуд-1» (Харків) і «Легенда-ШВСМ» (Чернігів).

    Чернігівська «Легенда» на стадії 1/2 фіналу змагалася з «Ятранню-Берестівцем», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У напруженому поєдинку, який подарував уболівальникам 120 хвилин ігрового часу, чотири голи, вилучення та на десерт – серію післяматчевих пенальті, сильнішими виявилися підопічні Володимира Кулика.

    Таким чином, «Легенда-ШВСМ» уже 18-й раз зіграє у фіналі розіграшу Кубка України.

    «Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – 2:2, по пен. – 4:2

    Голи: Панцулая (70), Лимар (117) — Левицька (30), Комар (95).

    У другому півфіналі змагалися два лідери чемпіонату – харківські «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».

    Українське класико завершилося мінімальною перемогою підопічних Валентини Котик.

    Таким чином, «Житлобуд-1» уп’яте поспіль вийшов до фіналу змагань.

    «Житлобуд-1» (Харків) – «Житлобуд-2» (Харків) – 2:1

    Голи: Овдійчук (27), Вороніна (87) — Калініна (21).

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