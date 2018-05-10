Стали відомі фіналісти Кубка України з футболу серед жінок

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Фото www.womensfootball.com.ua

У середу, 9 травня, відбулися матчі 1/2 фіналу Кубка України серед жінок

У цікавих поєдинках до вирішального двобою, який відбудеться 2 червня у Тернополі, пробилися «Житлобуд-1» (Харків) і «Легенда-ШВСМ» (Чернігів).

Чернігівська «Легенда» на стадії 1/2 фіналу змагалася з «Ятранню-Берестівцем», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У напруженому поєдинку, який подарував уболівальникам 120 хвилин ігрового часу, чотири голи, вилучення та на десерт – серію післяматчевих пенальті, сильнішими виявилися підопічні Володимира Кулика.

Таким чином, «Легенда-ШВСМ» уже 18-й раз зіграє у фіналі розіграшу Кубка України.

«Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – 2:2, по пен. – 4:2

Голи: Панцулая (70), Лимар (117) — Левицька (30), Комар (95).

У другому півфіналі змагалися два лідери чемпіонату – харківські «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».

Українське класико завершилося мінімальною перемогою підопічних Валентини Котик.

Таким чином, «Житлобуд-1» уп’яте поспіль вийшов до фіналу змагань.

«Житлобуд-1» (Харків) – «Житлобуд-2» (Харків) – 2:1

Голи: Овдійчук (27), Вороніна (87) — Калініна (21).