Стали відомі нові чемпіони України з кайтбордингу
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Спортсмени визначили найсильніших у дисципліні «слалом»
Нещодавно на Тилігульському лимані завершився чемпіонат України з кайтбордингу.
Участь у змаганнях взяли майже 40 учасників з різних куточків України, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Серед змагальних дисциплін були заявлені «слалом», «фристайл» і «бігейр».
Проте, погодні умови підкачали, і через досить слабкий вітер вдалось провести змагання лише у дисципліні «слалом».
Переможцями цього турніру у чоловічому заліку стали:
І місце: Валентин Судак;
ІІ місце: Дмитро Яснолобов;
ІІІ місце: Олексій Васильєв.
Жіночий залік очолили:
І місце: Тарасова Дар'я;
ІІ місце: Козіна Тамара;
ІІІ місце: Шабульніна Катерина.
Дві інші заявлені дисципліни, а саме «фристайл» та «бігейр», суддівською колегією було вирішено перенести на осінній Кубок України, який відбуватиметься з 20 до 26 вересня.