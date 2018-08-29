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    Стали відомі нові чемпіони України з кайтбордингу

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    Стали відомі нові чемпіони України з кайтбордингу

    Спортсмени визначили найсильніших у дисципліні «слалом»

    Нещодавно на Тилігульському лимані завершився чемпіонат України з кайтбордингу.

    Участь у змаганнях взяли майже 40 учасників з різних куточків України, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Серед змагальних дисциплін були заявлені «слалом», «фристайл» і «бігейр».

    Проте, погодні умови підкачали, і через досить слабкий вітер вдалось провести змагання лише у дисципліні «слалом».

    Переможцями цього турніру у чоловічому заліку стали:

    І місце: Валентин Судак;
    ІІ місце: Дмитро Яснолобов;
    ІІІ місце: Олексій Васильєв.

    Жіночий залік очолили:

    І місце: Тарасова Дар'я;
    ІІ місце: Козіна Тамара;
    ІІІ місце: Шабульніна Катерина.

    Дві інші заявлені дисципліни, а саме «фристайл» та «бігейр», суддівською колегією було вирішено перенести на осінній Кубок України, який відбуватиметься з 20 до 26 вересня.

    спорт чемпіонат України
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