Стали відомі нові чемпіони України з кайтбордингу



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Спортсмени визначили найсильніших у дисципліні «слалом»

Нещодавно на Тилігульському лимані завершився чемпіонат України з кайтбордингу.

Участь у змаганнях взяли майже 40 учасників з різних куточків України, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Серед змагальних дисциплін були заявлені «слалом», «фристайл» і «бігейр».

Проте, погодні умови підкачали, і через досить слабкий вітер вдалось провести змагання лише у дисципліні «слалом».

Переможцями цього турніру у чоловічому заліку стали:

І місце: Валентин Судак;

ІІ місце: Дмитро Яснолобов;

ІІІ місце: Олексій Васильєв.

Жіночий залік очолили:

І місце: Тарасова Дар'я;

ІІ місце: Козіна Тамара;

ІІІ місце: Шабульніна Катерина.

Дві інші заявлені дисципліни, а саме «фристайл» та «бігейр», суддівською колегією було вирішено перенести на осінній Кубок України, який відбуватиметься з 20 до 26 вересня.