Стали відомі перші спаринг-партнери «Динамо» на зборах в Іспанії

Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків

ФК «Динамо» визначився з двома спаринг - партнерами на першому зимовому зборі в Марбельї. Перший контрольний поєдинок, який відбудеться 19-го січня, кияни зіграють зі швейцарським «Санкт-Галленом», який розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. Другий спаринг запланований на 23-е січня.