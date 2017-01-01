Стали відомі перші спаринг-партнери «Динамо» на зборах в Іспанії
- 21 Грудня, 19:50
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Динамо проведе збори в Марбельї. Фото: ФК Динамо (Київ)
Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків
ФК «Динамо» визначився з двома спаринг - партнерами на першому зимовому зборі в Марбельї.
Перший контрольний поєдинок, який відбудеться 19-го січня, кияни зіграють зі швейцарським «Санкт-Галленом», який розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату.
Другий спаринг запланований на 23-е січня.
Суперником «біло-синіх» в цьому поєдинку стане лідер чемпіонату Австрії «Штурм».
Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків.
Раніше ЗМІ повідомляли, що команда Олександра Хацкевича зіграє контрольний матч з ЦСКА Софія.
Джерело: football.ua