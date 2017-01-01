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    Стали відомі перші спаринг-партнери «Динамо» на зборах в Іспанії

    Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків
    ФК «Динамо» визначився з двома спаринг - партнерами на першому зимовому зборі в Марбельї. Перший контрольний поєдинок, який відбудеться 19-го січня, кияни зіграють зі швейцарським «Санкт-Галленом», який розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. Другий спаринг запланований на 23-е січня.
    • 21 Грудня, 19:50
    • Розсилка
    Динамо проведе збори в Марбельї. Фото: ФК Динамо (Київ)
    Динамо проведе збори в Марбельї. Фото: ФК Динамо (Київ)

    Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків

    ФК «Динамо» визначився з двома спаринг - партнерами на першому зимовому зборі в Марбельї.

    Перший контрольний поєдинок, який відбудеться 19-го січня, кияни зіграють зі швейцарським «Санкт-Галленом», який розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату.

    Другий спаринг запланований на 23-е січня.

    Суперником «біло-синіх» в цьому поєдинку стане лідер чемпіонату Австрії «Штурм».

    Протягом двох зборів «Динамо» планує провести 11 поєдинків.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що команда Олександра Хацкевича зіграє контрольний матч з ЦСКА Софія.

    Джерело: football.ua

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