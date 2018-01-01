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    Стали відомі півфінальні пари Кубку України з волейболу серед чоловіків

    «Новатор» зіграє з «Локомотивом», а «Барком-Кажани» - з ВСК «МХП-Вінниця»
    В офісі Федерації волейболу України відбулося жеребкування півфінального раунду розіграшу національного Кубку. Представники чотирьох клубів мали змогу власноруч визначити як склади півфінальних пар, так і місця проведення матчів, інформує офіційний сайт ФВУ. Зрештою, після коротенької «лотерейної» церемонії стало ясно, що імена
    • Вчора, 21:19
    • Розсилка

    «Новатор» зіграє з «Локомотивом», а «Барком-Кажани» - з ВСК «МХП-Вінниця»

    В офісі Федерації волейболу України відбулося жеребкування півфінального раунду розіграшу національного Кубку.

    Представники чотирьох клубів мали змогу власноруч визначити як склади півфінальних пар, так і місця проведення матчів, інформує офіційний сайт ФВУ.

    Зрештою, після коротенької «лотерейної» церемонії стало ясно, що імена майбутніх претендентів на престижний трофей з’ясовуватимуться у протистояннях «Новатор» - «Локомотив» і «Барком-Кажани» - ВСК «МХП-Вінниця».

    Перша пара зустрінеться 20-21 січня на новій домашній арені хмельницького клубу, що розташована у містечку Городок.

    А друга у ці ж дні поміряється силами у львівському палаці спорту «Галичина».

    У разі обміну перемогами з ідентичними очковими здобутками, переможці півфінальних поєдинків визначаться у додаткових «золотих» сетах.

    Також зазначається, що жеребкування півфінального раунду Кубку України серед жіночих команд відбудеться в офісі ФВУ 12 січня.

    Кубок України Волейбол жеребкування
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