Стали відомі півфінальні пари Кубку України з волейболу серед чоловіків

«Новатор» зіграє з «Локомотивом», а «Барком-Кажани» - з ВСК «МХП-Вінниця»

В офісі Федерації волейболу України відбулося жеребкування півфінального раунду розіграшу національного Кубку. Представники чотирьох клубів мали змогу власноруч визначити як склади півфінальних пар, так і місця проведення матчів, інформує офіційний сайт ФВУ. Зрештою, після коротенької «лотерейної» церемонії стало ясно, що імена



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«Новатор» зіграє з «Локомотивом», а «Барком-Кажани» - з ВСК «МХП-Вінниця»

В офісі Федерації волейболу України відбулося жеребкування півфінального раунду розіграшу національного Кубку.

Представники чотирьох клубів мали змогу власноруч визначити як склади півфінальних пар, так і місця проведення матчів, інформує офіційний сайт ФВУ.

Зрештою, після коротенької «лотерейної» церемонії стало ясно, що імена майбутніх претендентів на престижний трофей з’ясовуватимуться у протистояннях «Новатор» - «Локомотив» і «Барком-Кажани» - ВСК «МХП-Вінниця».

Перша пара зустрінеться 20-21 січня на новій домашній арені хмельницького клубу, що розташована у містечку Городок.

А друга у ці ж дні поміряється силами у львівському палаці спорту «Галичина».

У разі обміну перемогами з ідентичними очковими здобутками, переможці півфінальних поєдинків визначаться у додаткових «золотих» сетах.

Також зазначається, що жеребкування півфінального раунду Кубку України серед жіночих команд відбудеться в офісі ФВУ 12 січня.