Стали відомі призові, які отримають учасники «Ролан Гаррос» у 2019 році
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Розсилка
Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро
Організатори тенісного турніру «Ролан Гаррос» опублікували схему розподілу призових.
• Чемпіони в одиночному розряді отримають по 2,3 мільйона євро (сума зросла на 4,55%), а фіналісти - по 1,18 мільйона (сума зросла на 5,36%).
Інші учасники «Ролан Гаррос» отримають такі призові:
- Півфіналісти - по 590 тисяч (сума зросла на 5,36%).
- Чвертьфіналісти - по 415 тисяч (сума зросла на 9,21%).
- Учасники четвертого кола - по 243 тисяч (сума зросла на 9,46%).
- Учасники третього кола - по 143 тисяч (сума зросла на 10%).
- Учасники другого кола - по 87 тисяч (сума зросла на 10,13%).
- Учасники першого кола - по 46 тисяч (сума зросла на 15%).
- За третє коло кваліфікації - по 24 тисячі (сума зросла на 14,29%).
- За друге коло кваліфікації - 12 250 євро (сума зросла на 11,36%).
- За перше коло кваліфікації - 7 тисяч євро (сума зросла на 16,67%).
Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро.
Джерело: Sports.ru