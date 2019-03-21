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    Стали відомі призові, які отримають учасники «Ролан Гаррос» у 2019 році

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    Стали відомі призові, які отримають учасники «Ролан Гаррос» у 2019 році

    Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро

    Організатори тенісного турніру «Ролан Гаррос» опублікували схему розподілу призових.

    • Чемпіони в одиночному розряді отримають по 2,3 мільйона євро (сума зросла на 4,55%), а фіналісти - по 1,18 мільйона (сума зросла на 5,36%).

    Інші учасники «Ролан Гаррос» отримають такі призові:

    • Півфіналісти - по 590 тисяч (сума зросла на 5,36%).
    • Чвертьфіналісти - по 415 тисяч (сума зросла на 9,21%).
    • Учасники четвертого кола - по 243 тисяч (сума зросла на 9,46%).
    • Учасники третього кола - по 143 тисяч (сума зросла на 10%).
    • Учасники другого кола - по 87 тисяч (сума зросла на 10,13%).
    • Учасники першого кола - по 46 тисяч (сума зросла на 15%).
    • За третє коло кваліфікації - по 24 тисячі (сума зросла на 14,29%).
    • За друге коло кваліфікації - 12 250 євро (сума зросла на 11,36%).
    • За перше коло кваліфікації - 7 тисяч євро (сума зросла на 16,67%).

    Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро.

    Джерело: Sports.ru

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