Стали відомі ще декілька суперників збірної України (U-20) на чемпіонаті світу з футболу



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Фото Павла Кубанова

Список потенційних противників «синьо-жовтих» на ЧС-2019 розширився

Уже відомі дві третини учасників чемпіонату світу серед команд U-20, що пройде наступного року у Польщі.

Жеребкування форуму, на якому як півфіналіст Євро-2018 виступатиме й юнацька збірна України, заплановане на 24 лютого, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

ЧС-2019 (U-20) проходитиме із 23 травня по 15 червня у Польщі. Участь у турнірі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій.

Спочатку вони змагатимуться у шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Європу на турнірі представлятимуть шість збірних. Це – господар змагань, Польща, а також п'ять найсильніших команд за підсумками Євро-2018 (U-19): Португалія, Італія, Україна, Франція та Норвегія.

Також цього року у турнірах відповідної вікової категорії визначилися ще 10 учасників: в Азії – Саудівська Аравія, Південна Корея, Катар, Японія, у КОНКАКАФ – США, Мексика, Панама, Гондурас, в Океанії – Нова Зеландія, Таїті.

Решта команд стане відома вже наступного року, коли відбудуться першості U-20 у Південній Америці (17 січня - 10 лютого) й Африці (2-17 лютого). В обох змаганнях розіграють по чотири квоти.

Чинним чемпіоном світу серед збірних U-20 є команда Англії, яка виборола цей титул на останній першості – 2017 року у Південній Кореї. Цього разу британці на форум взагалі не потрапили.