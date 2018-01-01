Стали відомі стартові склади збірної України на індивідуальні гонки чемпіонату Європи з біатлону
- Сьогодні, 20:51
-
Розсилка
Дмитро Підручний. Фото: xsport
Завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі
У середу, 24 січня, в італійському Ріднау стартує Чемпіонат Європи з біатлону.
Спортсмени пробіжать дві індивідуальні гонки, інформує прес-служба Федерації біатлону України.
Зазначимо, що завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі.
Склад збірної України:
Чоловіки:
6. Руслан Ткаленко
7. Тарас Лесюк
47. Сергій Семенов
53. Андрій Доценко
90. Артем Тищенко
115. Артем Прима
Початок о 11:00.
Жінки:
5. Ольга Абрамова
12. Ірина Варвинець
36. Юлія Журавок
50. Марія Панфілова
65. Надія Бєлкіна
93. Яна Бондар
Початок о 14:30.