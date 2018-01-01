  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стали відомі стартові склади збірної України на індивідуальні гонки чемпіонату Європи з біатлону

    Завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі
    У середу, 24 січня, в італійському Ріднау стартує Чемпіонат Європи з біатлону. Спортсмени пробіжать дві індивідуальні гонки, інформує прес-служба Федерації біатлону України. Зазначимо, що завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі. Склад збірної України: Чоловіки: 6. Руслан Ткаленко7. Тарас Лесюк47. Сергій Семенов53. Андрій
    • Сьогодні, 20:51
    • Розсилка
    Дмитро Підручний. Фото: xsport
    Дмитро Підручний. Фото: xsport

    Завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі

    У середу, 24 січня, в італійському Ріднау стартує Чемпіонат Європи з біатлону.

    Спортсмени пробіжать дві індивідуальні гонки, інформує прес-служба Федерації біатлону України.

    Зазначимо, що завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі.

    Склад збірної України:

    Чоловіки:

    6. Руслан Ткаленко
    7. Тарас Лесюк
    47. Сергій Семенов
    53. Андрій Доценко
    90. Артем Тищенко
    115. Артем Прима

    Початок о 11:00.

    Жінки:

    5. Ольга Абрамова
    12. Ірина Варвинець
    36. Юлія Журавок
    50. Марія Панфілова
    65. Надія Бєлкіна
    93. Яна Бондар

    Початок о 14:30.



    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ