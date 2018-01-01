Стали відомі стартові склади збірної України на індивідуальні гонки чемпіонату Європи з біатлону

Завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі

У середу, 24 січня, в італійському Ріднау стартує Чемпіонат Європи з біатлону. Спортсмени пробіжать дві індивідуальні гонки, інформує прес-служба Федерації біатлону України. Зазначимо, що завтрашні змагання не будуть транслюватися в відео-форматі. Склад збірної України: Чоловіки: 6. Руслан Ткаленко7. Тарас Лесюк47. Сергій Семенов53. Андрій